21 Февраля 2026
RU

Парапловцы Азербайджана взяли золотые медали на Открытом кубке Беларуси - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Паралимпизм
Новости
20 Февраля 2026 16:15
68
Парапловцы Азербайджана взяли золотые медали на Открытом кубке Беларуси - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Азербайджанский парапловец Али Велиев завоевал три медали на Открытом Кубке по параплаванию, который проходит в Бресте (Беларусь).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, спортсмен выступал в категории S10.

Велиев выиграл серебряные медали на дистанции 100 метров баттерфляем (1:03.10) и на дистанции 200 метров комплексным плаванием (2:34.77), а также завоевал бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем (4:52.14).

Напомним, ранее другой азербайджанский парапловец Раман Салей на этом турнире завоевал две золотые медали.

16:07

Азербайджанский парапловец Раман Салей завоевал две золотые медали на Открытом Кубке по параплаванию в Бресте.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, спортсмен выступал в категории S12 и выиграл соревнования в двух дисциплинах.

Салей показал результат 55.29 секунды на дистанции 100 метров вольным стилем. Также он завоевал "золото" на дистанции 100 метров баттерфляем с результатом 59.17 секунды.

13:21

Азербайджанские парапловцы принимают участие в Открытом кубке Беларуси, который проходит в Бресте.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, страну на турнире представляют четыре спортсмена.

В категории S12 выступают Раман Салей и Салим Мамедов, в категории S10 — юниоры Али Велиев и Мурад Мамедов.

Напомним, к соревнованиям парапловцов подготовили тренеры Федор Кириллов и Фаиг Аскеров.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сборная Азербайджана по парадзюдо прошла тесты физической подготовки
16 Февраля 17:48
Паралимпизм

Сборная Азербайджана по парадзюдо прошла тесты физической подготовки - ФОТО

Показатели спортсменов учтут при составлении индивидуальных программ
Полад Рзаев занял 12-е место на турнире FIS в Пиле
14 Февраля 16:06
Паралимпизм

Полад Рзаев занял 12-е место на турнире FIS в Пиле - ФОТО

Азербайджанский паралимпиец выступил в категории LW3
Азербайджанская парабадминтонистка победила соперницу из Кении
13 Февраля 22:21
Паралимпизм

Азербайджанская парабадминтонистка победила соперницу из Кении

14-летняя спортсменка успешно стартовала на чемпионате мира

Азербайджанский паралимпиец выступит на международном турнире в Италии
13 Февраля 15:54
Паралимпизм

Азербайджанский паралимпиец выступит на международном турнире в Италии

Полад Рзаев примет участие в соревнованиях по парагорным лыжам
Национальный паралимпийский комитет Азербайджана отметит юбилей
11 Февраля 20:15
Паралимпизм

Национальный паралимпийский комитет Азербайджана отметит юбилей

В течение года запланирована серия мероприятий, посвященных знаменательной дате
Азербайджанские парабадминтонисты расширяют присутствие на ЧМ
8 Февраля 15:14
Паралимпизм

Азербайджанские парабадминтонисты расширяют присутствие на ЧМ

Турнир пройдет в Манаме под руководством главного тренера Теймура Аббасова

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 23:38
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Английский клуб решил исход матча уже в первом тайме

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию
18 Февраля 18:06
Мировой футбол

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО

Клуб опубликовал кинематографичный ролик перед игрой Лиги чемпионов
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
19 Февраля 19:42
Олимпиада-2026

Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Показательные выступления состоятся 21 февраля