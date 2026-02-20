Парапловцы Азербайджана взяли золотые медали на Открытом кубке Беларуси - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Азербайджанский парапловец Али Велиев завоевал три медали на Открытом Кубке по параплаванию, который проходит в Бресте (Беларусь).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, спортсмен выступал в категории S10.

Велиев выиграл серебряные медали на дистанции 100 метров баттерфляем (1:03.10) и на дистанции 200 метров комплексным плаванием (2:34.77), а также завоевал бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем (4:52.14).

Напомним, ранее другой азербайджанский парапловец Раман Салей на этом турнире завоевал две золотые медали.

16:07

Азербайджанский парапловец Раман Салей завоевал две золотые медали на Открытом Кубке по параплаванию в Бресте.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, спортсмен выступал в категории S12 и выиграл соревнования в двух дисциплинах.

Салей показал результат 55.29 секунды на дистанции 100 метров вольным стилем. Также он завоевал "золото" на дистанции 100 метров баттерфляем с результатом 59.17 секунды.

13:21

Азербайджанские парапловцы принимают участие в Открытом кубке Беларуси, который проходит в Бресте.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, страну на турнире представляют четыре спортсмена.

В категории S12 выступают Раман Салей и Салим Мамедов, в категории S10 — юниоры Али Велиев и Мурад Мамедов.

Напомним, к соревнованиям парапловцов подготовили тренеры Федор Кириллов и Фаиг Аскеров.

