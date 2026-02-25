25 Февраля 2026
RU

Дональд Трамп принял чемпионов Олимпиады-2026 в Белом доме - ФОТО

Хоккей
Новости
25 Февраля 2026 13:00
13
Дональд Трамп принял чемпионов Олимпиады-2026 в Белом доме

Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с мужской сборной США по хоккею, завоевавшей "золото" Олимпиады-2026 в Италии, где американцы обыграли Канаду в финале (2:1 ОТ) и впервые с 1980 года выиграли олимпийский хоккейный турнир.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, путь команды в Овальный кабинет начался с ироничного эпизода еще в Италии. Сразу после финальной сирены Трамп позвонил в раздевалку, чтобы поздравить игроков.

Во время разговора президент в своем стиле пошутил о необходимости пригласить в Вашингтон и женскую сборную, также выигравшую "золото": "Мы должны позвать и девушек, вы же понимаете? Если я этого не сделаю, меня, наверное, снова отправят в импичмент". Эта фраза вызвала взрыв смеха среди хоккеистов и мгновенно разлетелась по соцсетям.

Во встрече в Овальном кабинете приняли участие 20 из 25 игроков, входивших в заявку команды. Отсутствовали вратарь Джейк Эттинджер, защитник Джексон Лакомб, а также форварды Джейк Генцел, Кайл Коннор и Брок Нелсон.

Президент поприветствовал хоккеистов, обменялся с ними рукопожатиями со словами: "Я всех узнал. Я знаю каждого из вас. Крупные парни".

Во время встречи форвард Мэттью Ткачук передал президенту свою золотую медаль. Трамп надел награду и пошутил: "Теперь я ее не верну. Выменяю на что-нибудь".

Отметим, что женская сборная США по хоккею от встречи с президентом отказалась.

İdman.Biz
