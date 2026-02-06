Массовая драка и 137 штрафных минут в НХЛ - ВИДЕО

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся матч между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Флорида Пантерз", который завершился победой хозяев со счетом 6:1.

Как сообщает İdman.Biz, в начале третьего периода ход встречи был прерван массовой дракой на льду. Конфликт возник после того, как нападающий "Флориды" Мэттью Ткачук толкнул сзади лидера "Тампы" Никиту Кучерова.

По итогам эпизода Ткачук получил пять минут штрафа за драку и две минуты за блокировку. Кучеров был наказан 10-минутным штрафом за неспортивное поведение, а всего по итогам инцидента 11 хоккеистов получили в общей сложности 137 штрафных минут.