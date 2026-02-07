7 Февраля 2026
Женский хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии оказался под угрозой

7 Февраля 2026 11:52
На стартовавших в Италии Зимних Олимпийских играх судьба женского хоккейного турнира оказалась под вопросом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, причиной стала вспышка норовируса в двух сборных, принимающих участие в Олимпиаде.

В последний раз заболевание зафиксировали у хоккеистки сборной Швейцарии, в связи с чем вся команда помещена на карантин.

Ранее вирус выявили в сборной Финляндии, из-за чего матч команды против Канады перенесли на одну неделю.

Канадская сборная должна была сыграть следующий матч именно со Швейцарией, и с высокой вероятностью эта встреча также не состоится в запланированные сроки.

Отметим, что норовирус проявляется симптомами, схожими с пищевым отравлением. Заболевание сопровождается тошнотой, диареей, рвотой и болями в животе и может длиться от одного до трех дней.

