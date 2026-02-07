Женский хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии оказался под угрозой

На стартовавших в Италии Зимних Олимпийских играх судьба женского хоккейного турнира оказалась под вопросом.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, причиной стала вспышка норовируса в двух сборных, принимающих участие в Олимпиаде.
В последний раз заболевание зафиксировали у хоккеистки сборной Швейцарии, в связи с чем вся команда помещена на карантин.
Ранее вирус выявили в сборной Финляндии, из-за чего матч команды против Канады перенесли на одну неделю.
Канадская сборная должна была сыграть следующий матч именно со Швейцарией, и с высокой вероятностью эта встреча также не состоится в запланированные сроки.
Отметим, что норовирус проявляется симптомами, схожими с пищевым отравлением. Заболевание сопровождается тошнотой, диареей, рвотой и болями в животе и может длиться от одного до трех дней.