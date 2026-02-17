20 Февраля 2026
Стрельба на школьном хоккейном матче в США оказалась семейной трагедией - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

17 Февраля 2026 13:35
Стрельба на школьном хоккейном матче в США оказалась семейной трагедией - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Во время школьного хоккейного матча в городе Потакет штата Род-Айленд произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, еще трое получили тяжелые ранения.

Как сообщает İdman.Biz, 56-летний Роберт Дорган открыл огонь на арене Dennis M. Lynch Arena во время мероприятия Senior Night. По данным полиции, среди погибших - его супруга и дочь. После нападения Дорган покончил с собой.

Правоохранительные органы заявили, что инцидент носил целенаправленный характер и произошел на почве внутрисемейного конфликта. По данным следствия, нападавший длительное время находился в сложных личных отношениях с родственниками, а ранее между членами семьи уже фиксировались конфликты.

Кроме того, Дорган использовал имя Roberta Esposito и, как уточнили следователи, идентифицировал себя как женщина. Этот факт также рассматривается в контексте обстоятельств семейного конфликта.

Мэр Потакета и губернатор Род-Айленда выразили соболезнования семьям пострадавших и осудили произошедшее как ужасную трагедию, которая потрясла местное сообщество.

Отметим, что трое пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии. Учащиеся, принимавшие участие в матче, не пострадали.

11:50

Во время школьного хоккейного матча в городе Потакет штата Род-Айленд произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, еще трое получили ранения.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на WPRI-TV, инцидент произошел на арене Dennis M. Lynch во время игры команд "Ковентри" и "Блэкстоун-Вэлли". По данным СМИ, огонь открыл отец одного из выпускников по членам семьи другого ученика. Мать школьника застрелили на месте, еще один пострадавший скончался в больнице от полученных ранений. Троих раненых госпитализировали в критическом состоянии.

В полиции заявили, что нападавший покончил с собой. По словам начальника городской полиции, причиной стрельбы мог стать семейный конфликт.

Имена погибших и пострадавших пока не раскрываются. Также не уточняется личность второго погибшего.

Мэр города Дон Гребьен выразил соболезнования семьям жертв: "То, что должно было стать радостным событием, когда десятки семей, студентов и их сторонников собрались вместе, обернулось насилием и страхом. Мы молимся за жертв, их семьи и всех, кого затронул этот инцидент".

İdman.Biz
