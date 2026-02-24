25 Февраля 2026
Биатлонисту Джакомелю провели операцию на сердце после схода с дистанции на Олимпиаде

Олимпиада-2026
24 Февраля 2026 22:24
Биатлонисту Джакомелю провели операцию на сердце после схода с дистанции на Олимпиаде

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель перенес операцию на сердце после схода с дистанции во время масс-старта на Олимпийских играх в Милане и Кортине. Как передает İdman.Biz, об этом сообщается на сайте Итальянской федерации зимних видов спорта (FISI).

Джакомель шел первым после шести километров и двух огневых рубежей, но затем резко начал сбавлять темп, показал тренерам на свою грудь и сошел с трассы.

По результатам медобследования у 25-летнего спортсмена было выявлено нарушение проводимости предсердий. Ему провели абляцию — малоинвазивное хирургическое вмешательство на сердце, выполняемое под контролем рентгенологического аппарата. Джакомель будет выписан в четверг. Впоследствии ему будет разрешено вернуться к полноценным тренировкам.

