25 Февраля 2026
В Великобритании зажгли огонь Паралимпиады-2026

Олимпиада-2026
25 Февраля 2026 21:31
14
В британском городе Сток-Мандевилль 24 февраля состоялась церемония зажжения огня Паралимпийских игр 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу МОК, после торжественной церемонии огонь был направлен в страну-хозяйку соревнований. Во вторник борт с символом Игр прибыл в Турин, а уже 25 февраля эстафета прошла по улицам Милана.

Ожидается, что эстафета продлится 11 дней и завершится 6 марта, в день официального открытия Паралимпиады-2026.

Сток-Мандевилль считается местом зарождения паралимпийского движения. Именно здесь в 1948 году прошли первые соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями, которые впоследствии стали основой для создания Паралимпийских игр.

İdman.Biz
