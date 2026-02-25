Олимпиада-2026: Казахстанский фигурист получил квартиру за "золото"

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров получил трехкомнатную квартиру в Астане за "золото" Олимпийских игр в Италии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Kursiv, эта квартира стала уже третьей, которую спортсмен получил в подарок за свое выступление.

Ранее трехкомнатную квартиру в Астане чемпиону передал один из столичных застройщиков Ulytau Group. Кроме того, о решении подарить фигуристу двухкомнатную квартиру в Алматы объявило АО "АК Алтыналмас".

Также несколько известных казахстанцев пообещали подарить спортсмену автомобиль.