25 Февраля 2026
RU

Олимпиада-2026: Казахстанский фигурист получил квартиру за "золото"

Олимпиада-2026
Новости
25 Февраля 2026 10:26
10
Олимпиада-2026: Казахстанский фигурист получил квартиру за "золото"

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров получил трехкомнатную квартиру в Астане за "золото" Олимпийских игр в Италии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Kursiv, эта квартира стала уже третьей, которую спортсмен получил в подарок за свое выступление.

Ранее трехкомнатную квартиру в Астане чемпиону передал один из столичных застройщиков Ulytau Group. Кроме того, о решении подарить фигуристу двухкомнатную квартиру в Алматы объявило АО "АК Алтыналмас".

Также несколько известных казахстанцев пообещали подарить спортсмену автомобиль.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Биатлонисту Джакомелю провели операцию на сердце после схода с дистанции на Олимпиаде
24 Февраля 22:24
Олимпиада-2026

Биатлонисту Джакомелю провели операцию на сердце после схода с дистанции на Олимпиаде

У 25-летнего спортсмена было выявлено нарушение проводимости предсердий
Зимняя Олимпиада-2026 собрала наибольшую аудиторию в США со времен ОИ-2014
24 Февраля 19:48
Олимпиада-2026

Зимняя Олимпиада-2026 собрала наибольшую аудиторию в США со времен ОИ-2014

В среднем соревнования зимних Игр смотрели 23,5 млн американцев
Криштиану Роналду поддержал едва не лишившуюся ноги олимпийскую чемпионку
24 Февраля 11:56
Олимпиада-2026

Криштиану Роналду поддержал едва не лишившуюся ноги олимпийскую чемпионку - ФОТО

Нападающий "Аль-Насра" восхитился мужеством Линдси Вонн

Олимпиада-2026: Финляндия требует расследовать махинации Норвегии и США
24 Февраля 11:11
Олимпиада-2026

Олимпиада-2026: Финляндия требует расследовать махинации Норвегии и США

Федерация обратилась в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) после отклоненного протеста
Олимпийская чемпионка оказалась под угрозой ампутации после падения на трассе
24 Февраля 10:41
Олимпиада-2026

Олимпийская чемпионка оказалась под угрозой ампутации после падения на трассе

Врачи чудом спасли ногу Линдси Вонн после множественных переломов и компартмент-синдрома
Итоги Олимпиады-2026 для Азербайджана: без медалей, но с большой победой – ОБЗОР İDMAN.BİZ
23 Февраля 18:39
Олимпиада-2026

Итоги Олимпиады-2026 для Азербайджана: без медалей, но с большой победой – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджан доказал, что способен отстаивать свои интересы на глобальных спортивных форумах

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам
22 Февраля 11:45
Шахматы

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам

Решающие партии пройдут после ничьей в классической встрече

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
23 Февраля 12:05
Теннис

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Организаторы турнира сделали заявление на фоне переноса футбольных матчей