Американский фигурист Илья Малинин получил награду "Фэйр-плей"

Олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин стал лауреатом премии Международного олимпийского комитета (МОК) "За честную борьбу" за поздравление с победой в соревновании одиночников на Олимпиаде-2026 казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба МОК.

Помимо Малинина на победу в данной номинации претендовали: фигуристка Эмбер Гленн (США), американская и итальянская женские сборные по керлингу, женская сборная Канады по хоккею, японский фигурист Юма Кагияма, а также чешская керлингистка Юлия Зелингрова.

Малинин считался фаворитом в соревнованиях одиночников на Играх-2026, однако допустил ряд ошибок во время проката произвольной программы, из-за чего занял лишь восьмое итоговое место.

Олимпийские игры – 2026 прошли в Милане и Кортина д'Ампеццо (Италия) с 6 по 22 февраля.