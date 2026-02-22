22 Февраля 2026
22 Февраля 2026 03:20
Сборная Финляндии по хоккею завоевала "бронзу" Олимпиады

Завершился матч за третье место олимпийского турнира среди мужчин, в котором встречались сборные Словакии и Финляндии. Команды играли на площадке "Арена Санта-Джулия" в Милане (Италия). Сборная Финляндии одержала победу со счетом 6:1 (1:0, 1:1, 4:0).

В составе Финляндии отличились Себастьян Ахо, Эрик Хаула (дважды), Роопе Хинц, Каапо Какко и Йоэль Армиа. За Словакию единственную шайбу забросил Томаш Татар.

На прошлой Олимпиаде-2022 года в Китае Финляндия выиграла золотые медали.

В финальном матче в воскресенье, 22 февраля, встретятся сборные Канады и США. Начало игры — в 17:10 по Баку.

