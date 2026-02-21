22 Февраля 2026
Клебо выиграл шесть золотых медалей из шести на Олимпиаде-2026

21 Февраля 2026 18:40
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал шесть золотых медалей из шести возможных на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Благодаря этому достижению он стал одиннадцатикратным олимпийским чемпионом, сообщает İdman.Biz.

Достижение Клебо стало абсолютным рекордом. Ни одному спортсмену не удавалось завоевать шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде.

Последней победой Клебо на Олимпиаде-2026 стало золото в марафоне дистанцией 50 км.

До этого на текущей Олимпиаде Клебо выигрывал скиатлон, командный и личный спринты, мужскую эстафету, а также гонку 10 км свободным стилем.

Олимпийские игры — 2026 в Италии завершатся в воскресенье, 22 февраля.

