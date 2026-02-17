Горчица для подзарядки: немецкий хоккеист объяснил необычные вкусовые предпочтения

Нападающий сборной Германии Леон Драйзайтль рассказал, зачем употребляет горчицу во время матчей Олимпийских игр‑2026.

Ранее по ходу матча сборной Германии против США (1:5) в групповом турнире Олимпиады Драйзайтль доставал из карманов пакетики с горчицей.

"Горчица действительно помогает при судорогах. Когда у меня судороги, это практически единственное средство, которое мне помогает, как мне кажется. И время от времени, когда я чувствую, что у меня могут начаться судороги, я перестраховываюсь и съедаю ложку горчицы", — цитирует Драйзайтля İdman.Biz со ссылкой на EurosportDE.

17 февраля сборная Германии обыграла сборную Франции (5:1) в квалификационном раунде плей-офф Олимпиады.

В четвертьфинале немцы встретятся со сборной Словакии. Матч пройдет 18 февраля.