15 Февраля 2026
Клебо — о рекордной 9-й медали на Олимпиадах: "Я горжусь тем, чего достиг"

Олимпиада-2026
15 Февраля 2026 19:24
Клебо — о рекордной 9-й медали на Олимпиадах: "Я горжусь тем, чего достиг"

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал свой рекорд по количеству завоеванных золотых медалей на зимних Олимпиадах.

15 февраля Клебо в составе сборной Норвегии выиграл эстафету на Олимпиаде-2026 и стал первым девятикратным чемпионом в истории зимних Олимпийских игр, сообщает İdman.Biz со ссылкой на ТАСС.

"Я горжусь тем, чего достиг. Кажется, не могло быть лучшей команды и лучшего места для достижения этого. То, что это случилось в команде, делает момент особенным. Я старался насладиться моментом и тем, что я на вершине сейчас, мне нужно время, чтобы это обдумать. Теперь надо восстановиться и подготовиться к командному спринту", — заявил лыжник.

İdman.Biz
