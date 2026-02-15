Норвежский лыжник первым в истории выиграл девять золотых медалей зимних Олимпийских игр

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо вписал свое имя в историю Олимпиад.

Как сообщает İdman.Biz, 29-летний спортсмен стал первым в истории обладателем девяти золотых медалей зимних Олимпийских игр. Рекорд был установлен после победы сборной Норвегии в эстафете 4x7,5 км на Играх-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Клебо превзошел прежних рекордсменов - Бьорна Дели, Марит Бьорген и Уле-Эйнара Бьорндалена, у которых было по восемь золотых наград. При этом у норвежца еще остается шанс увеличить достижение, так как впереди командный спринт и марафон.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся до 22 февраля, на турнире разыгрываются 116 комплектов медалей.