Фанаты Малинина раскритиковали телеканал NBC после Олимпиады

15 Февраля 2026 09:56
Болельщики американского фигуриста Ильи Малинина обвинили телеканал NBC в создании чрезмерного давления на спортсмена во время Олимпиады-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Newsweek, поклонники считают, что вещатель заранее представил Малинина практически непобедимым фаворитом, что усилило психологическую нагрузку перед стартом.

В соцсетях пользователи провели параллели с Олимпиадой-2018 у Нэйтана Чена и Играми-2021 у Симоны Байлз. Один из фанатов написал: "NBC, прекратите называть спортсменов непобедимыми".

Также критике подверглись формат интервью и выход материалов непосредственно перед соревнованиями. По мнению части аудитории, подобный подход мог негативно сказаться на выступлении фигуриста.

Напомним, по итогам произвольной программы Малинин занял восьмое место, допустив два падения во время проката.

