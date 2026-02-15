Американская горнолыжница не пожалела о выступлении на Олимпиаде

Американская горнолыжница Линдси Вонн заявила, что не жалеет о решении принять участие в Олимпиаде-2026.

Как сообщает İdman.Biz, Вонн решила выступить на Олимпиаде в Италии, несмотря на то что в конце января порвала крестообразную связку колена. 8 февраля олимпийская чемпионка 2010 года выступала в скоростном спуске и не сумела завершить заезд из-за страшного падения. Вонн, которую на вертолете доставили в больницу, перенесла уже третью операцию.

"Последняя операция прошла успешно! К счастью, я наконец-то смогу вернуться в США! Как только я вернусь, сообщу вам больше новостей и информации о моей травме… Но пока я сижу здесь, в своей постели, и размышляю, у меня есть несколько мыслей, которыми я хотел бы поделиться…

Я прочитала много сообщений и комментариев, в которых говорится, что случившееся со мной огорчает их. Пожалуйста, не расстраивайтесь. Я приветствую сочувствие, поддержку и любовь, но только не печаль. Я надеюсь, что вместо этого это придаст вам сил продолжать борьбу, потому что это то, что я делаю, и это то, что я буду продолжать делать. Всегда.

Я знала, что делаю. Я решила рискнуть. Каждый лыжник, находившийся у стартовых ворот, подвергался такому же риску.

Я была готова рисковать, прилагать усилия и жертвовать ради того, на что, как я знала, я абсолютно способна. Я всегда готова рискнуть, упасть, отдавая все силы, вместо того чтобы не показать свой потенциал и потом жалеть. В жизни ничего не гарантировано, в этом и заключается риск погони за мечтой: ты можешь упасть, но, если не попробуешь, никогда не узнаешь. Поэтому, пожалуйста, не грустите. Падение того стоило. Я ни о чем не жалею, моя любовь к лыжам остается. Я с нетерпением жду момента, когда я снова поднимусь на вершину горы, я это сделаю", — написала Вонн в соцсетях.