Олимпиада-2026: медальный зачет

В субботу, 14 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине были разыграны восемь комплектов наград.

Как сообщает İdman.Biz, чемпионы и призеры были определены в биатлоне (женщины, спринт), горных лыжах (мужчины, гигантский слалом), конькобежном спорте (мужчины, 500 м), лыжных гонках (женщины, эстафета), прыжках с трамплина (мужчины, большой трамплин), скелетоне (женщины, одиночки), шорт-треке (мужчины, 1500 м).

Лидером медального зачета остается сборная Норвегии — 10 золотых, три серебряные и семь бронзовых наград. На втором месте находится Италия, на третьем — США.