12 Февраля 2026
Федерика Бриньоне стала самой возрастной чемпионкой по горным лыжам в истории зимних Олимпийских игр

Олимпиада-2026
12 Февраля 2026 18:50
19
Двукратная чемпионка мира 35-летняя итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне на Олимпийских играх — 2026 в Италии завоевала первую золотую медаль Игр и стала самой возрастной чемпионкой по горным лыжам в истории зимних Олимпийских игр, сообщает İdman.Biz.

Сегодня, 12 февраля, Федерика стала победительницей в супергиганте на Олимпиаде в Италии. Она преодолела дистанцию за 1.23,41.

Ранее Бриньоне завоевывала серебряные и бронзовые медали в гигантском слаломе (Пхенчхан-2018 и Пекин-2022), на предыдущей Олимпиаде также стала бронзовым призером в комбинации. Итальянка дважды побеждала в общем зачете Кубка мира (в 2020 и 2025 годах), став первой итальянской горнолыжницей, которой покорилось это достижение.

İdman.Biz
