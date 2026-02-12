12 Февраля 2026
Тренер сборной Финляндии лишен аккредитации на Олимпиаде-2026

12 Февраля 2026 17:32
Тренер сборной Финляндии лишен аккредитации на Олимпиаде-2026

Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игорь Медвед лишен аккредитации на Олимпийских играх 2026 года из-за нарушения внутренних правил команды.

Как сообщает Олимпийский комитет Финляндии, причиной отстранения стало употребление алкоголя. Специалист уже покинул расположение сборной и вылетел домой.

Руководитель финской делегации Янне Ханнинен отметил, что подобные инциденты рассматриваются максимально строго. По его словам, команда оперативно реагирует на любые нарушения дисциплины.

Сам Медвед признал ошибку и принес извинения сборной, спортсменам и болельщикам, подчеркнув, что сожалеет о случившемся.

До окончания Олимпиады-2026 сборную Финляндии будет готовить другой специалист.

