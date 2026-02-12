В медиацентре Олимпиады-2026 журналистам готовят свежую пасту - ВИДЕО

В медиацентре Зимних Олимпийских игр в Милане для журналистов организовали зоны с живым приготовлением пасты.

Как сообщает İdman.Biz, журналистка телеканала NBC Линетт Ромеро подготовила видеорепортаж о том, как профессиональные повара прямо в медиацентре вручную готовят свежую пасту и сразу подают ее представителям СМИ. На кадрах показан процесс замеса теста, нарезки и подачи блюда.

Отметим, что организационный комитет "Милан–Кортина 2026" в рамках турнира создал специальные кулинарные пространства в медиа-зонах, сделав акцент на итальянской кухне. Инициатива была положительно воспринята спортивными журналистами.

Напомним, что на организацию данного сервиса в рамках Олимпийских игр правительство Италии выделило около 500 тысяч евро (1 млн манатов).