10 Февраля 2026
Американский боксер расплакался после олимпийского золота своей невесты на Играх-2026 - ФОТО - ВИДЕО

Олимпиада-2026
10 Февраля 2026 00:49
Популярный американский боксер и блогер Джейк Пол не смог сдержать слез после победы своей невесты - нидерландской конькобежки Ютта Лердам - на Зимние Олимпийские игры 2026. Как сообщает İdman.Biz, спортсменка с олимпийским рекордом завоевала золотую медаль в финале на дистанции 1000 метров.

Лердам показала результат 1:12.31, что стало новым рекордом Олимпийских игр и принесло ей первое олимпийское золото в карьере. Серебряную медаль выиграла ее соотечественница Фемке Кок, а бронза досталась представительнице Японии Михо Такаги.

Джейк Пол наблюдал за выступлением Лердам с трибун вместе с ее родителями. После финиша камеры трансляции зафиксировали эмоциональную реакцию боксера, который расплакался, поздравляя невесту с исторической победой.

Отметим, что Ютта Лердам и Джейк Пол состоят в отношениях с 2023 года, а в марте 2025 года американец сделал спортсменке предложение. Перед стартом Олимпиады Лердам также оказалась в центре обсуждений из-за перелета в Италию на частном самолете и пропуска церемонии открытия Игр.

