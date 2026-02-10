10 Февраля 2026
RU

У американской фигуристки оторвалась лента на золотой медали Олимпиады-2026 - ФОТО

Олимпиада-2026
Новости
10 Февраля 2026 00:17
31
У американской фигуристки оторвалась лента на золотой медали Олимпиады-2026 - ФОТО

У американской фигуристки Алиса Лью произошел курьезный эпизод после победы на Зимние Олимпийские игры 2026. Как сообщает İdman.Biz, у спортсменки оторвалась лента на золотой медали, завоеванной в командном турнире.

Сборная США с участием Лью стала победителем командных соревнований по фигурному катанию в Милане. Второе место заняла команда Японии, бронзовые медали достались сборной Италии.

Сама фигуристка отнеслась к случившемуся с иронией, прокомментировав ситуацию в социальных сетях фразой: "Моей медали лента и не нужна".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанский спортсмен сегодня выступит на Зимних Олимпийских играх
10:57
Олимпиада-2026

Азербайджанский спортсмен сегодня выступит на Зимних Олимпийских играх

Владимир Литвинцев выйдет на лед в короткой программе по фигурному катанию
Американский боксер расплакался после олимпийского золота своей невесты на Играх-2026 - ФОТО
00:49
Олимпиада-2026

Американский боксер расплакался после олимпийского золота своей невесты на Играх-2026 - ФОТО - ВИДЕО

Джейк Пол не сдержал эмоций после победы Ютты Лердам с олимпийским рекордом

Нидерландская конькобежка с рекордом выиграла финал Олимпиады-2026
9 Февраля 22:26
Олимпиада-2026

Нидерландская конькобежка с рекордом выиграла финал Олимпиады-2026

Ютта Лердам принесла своей сборной золото, обновив рекорд Игр

Впервые на Олимпиаде-2026 в Италии спортсмен выиграл две золотые медали
9 Февраля 19:30
Олимпиада-2026

Впервые на Олимпиаде-2026 в Италии спортсмен выиграл две золотые медали

24-летний швейцарский горнолыжник выиграл золото в скоростном спуске и командной комбинации

НОК Азербайджана отреагировал на решение об удалении названия музыки армянских фигуристов на Играх-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
9 Февраля 18:29
Олимпиада-2026

НОК Азербайджана отреагировал на решение об удалении названия музыки армянских фигуристов на Играх-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

После протеста азербайджанской стороны программа армянской пары была изменена

Норвегия единолично возглавила медальный зачет Олимпиады
9 Февраля 10:55
Олимпиада-2026

Норвегия единолично возглавила медальный зачет Олимпиады

Скандинавы лидируют по числу золотых наград после стартовых дней Игр

Самое читаемое

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!

Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?
8 Февраля 00:24
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?

Ахундзаде является воспитанником клуба "Хазар-Лянкяран"
Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
7 Февраля 21:48
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В копилке сборной "золото" и "бронза"