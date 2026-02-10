У американской фигуристки оторвалась лента на золотой медали Олимпиады-2026 - ФОТО

У американской фигуристки Алиса Лью произошел курьезный эпизод после победы на Зимние Олимпийские игры 2026. Как сообщает İdman.Biz, у спортсменки оторвалась лента на золотой медали, завоеванной в командном турнире.

Сборная США с участием Лью стала победителем командных соревнований по фигурному катанию в Милане. Второе место заняла команда Японии, бронзовые медали достались сборной Италии.

Сама фигуристка отнеслась к случившемуся с иронией, прокомментировав ситуацию в социальных сетях фразой: "Моей медали лента и не нужна".