9 Февраля 2026
Нидерландская конькобежка с рекордом выиграла финал Олимпиады-2026

Олимпиада-2026
9 Февраля 2026 22:26
Нидерландская конькобежка Ютта Лердам стала олимпийской чемпионкой на дистанции 1000 метров на Зимние Олимпийские игры 2026 в Италии. Как сообщает İdman.Biz, шестикратная чемпионка мира показала результат 1:12.31, установив новый рекорд Олимпийских игр.

Серебряную медаль завоевала еще одна представительница Нидерландов Фемке Кок, которая уступила победительнице 0,28 секунды. Примечательно, что до выступления Лердам именно Кок также обновила олимпийский рекорд, пробежав дистанцию за 1:12.59.

Бронзу выиграла двукратная олимпийская чемпионка из Японии Михо Такаги с результатом 1:13.95. Ранее именно ей принадлежал олимпийский рекорд на этой дистанции, установленный на Играх 2022 года.

Отметим, что победа на 1000 м стала для Ютты Лердам одним из главных достижений в карьере на олимпийском уровне.

İdman.Biz
