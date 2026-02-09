Впервые на Олимпиаде-2026 в Италии спортсмен выиграл две золотые медали

Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен стал первым спортсменом, сумевшим завоевать две золотые медали на Зимние Олимпийские игры 2026. Как сообщает İdman.Biz, 24-летний атлет оформил историческое достижение уже в первые дни соревнований.

7 февраля фон Алльмен одержал победу в скоростном спуске, показав результат 1:51.61. Второе место занял итальянец Джованни Франдзони, уступивший победителю 0,20 секунды, третьим стал еще один представитель Италии Доминик Парис с отставанием 0,50.

Сегодня, 9 февраля, Франьо вместе с соотечественником Тангуи Нефом выиграл золото в командной комбинации. После своей части дистанции фон Алльмен шел четвертым, однако Неф в слаломе сумел вывести сборную Швейцарии на первое место.

Отметим, что обе награды, завоеванные фон Алльменом в Италии, стали для него первыми олимпийскими медалями в карьере. Ранее швейцарец не принимал участия в Олимпийских играх.