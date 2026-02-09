9 Февраля 2026
НОК Азербайджана отреагировал на решение об удалении названия музыки армянских фигуристов на Играх-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Олимпиада-2026
Новости
9 Февраля 2026 18:29
Национальный олимпийский комитет Азербайджана (НОК) отреагировал на решение Международного союза конькобежцев ISU удалить название музыки армянских фигуристов на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу НОК, по данному вопросу были приняты соответствующие меры.

На обращение азербайджанской стороны отреагировали официальные представители Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев. Было отмечено, что выбор подобного музыкального сопровождения противоречит принципам политической нейтральности, закрепленным в Олимпийской хартии.

В результате армянским спортсменам указали на недопустимость использования данного названия, а также проинформировали о необходимости его изменения для выступлений во время Олимпийских игр.

Отметим, что XXV Зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

16:21

Национальный олимпийский комитет Азербайджана (НОК) добился удаления названия музыки, под которую на Зимних Олимпийских играх-2026 будет выступать армянская пара фигуристов, сообщает İdman.Biz.

По данным издания, Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрел вопрос с заинтересованными сторонами и принял соответствующее решение.

На сайте ISU название композиции, под которую выступят армянские фигуристы Никита Рахманинов и Карина Акопова, было удалено и вместо него оставлено - "Музыка Ара Геворкяна".

Напомним, что композиция армянских фигуристов, с которой они собирались выступать на Олимпиаде называлась "Арцах", что вызвало справедливую негативную реакцию НОК Азербайджана, который подал официальный протест.

