НОК Азербайджана отреагировал на решение об удалении названия музыки армянских фигуристов на Играх-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Национальный олимпийский комитет Азербайджана (НОК) отреагировал на решение Международного союза конькобежцев ISU удалить название музыки армянских фигуристов на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу НОК, по данному вопросу были приняты соответствующие меры.
На обращение азербайджанской стороны отреагировали официальные представители Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев. Было отмечено, что выбор подобного музыкального сопровождения противоречит принципам политической нейтральности, закрепленным в Олимпийской хартии.
В результате армянским спортсменам указали на недопустимость использования данного названия, а также проинформировали о необходимости его изменения для выступлений во время Олимпийских игр.
Отметим, что XXV Зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.
На сайте ISU название композиции, под которую выступят армянские фигуристы Никита Рахманинов и Карина Акопова, было удалено и вместо него оставлено - "Музыка Ара Геворкяна".
Напомним, что композиция армянских фигуристов, с которой они собирались выступать на Олимпиаде называлась "Арцах", что вызвало справедливую негативную реакцию НОК Азербайджана, который подал официальный протест.
