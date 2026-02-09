Норвегия единолично возглавила медальный зачет Олимпиады

Норвегия вышла на первое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Как сообщает İdman.Biz, по итогам соревнований, прошедших 8 февраля, норвежские спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, набрав в общей сложности шесть наград.

Сборная Норвегии опережает соперников по количеству золотых медалей и на данный момент остается единственной командой, имеющей три победы в отдельных дисциплинах.

Сборная США с двумя золотыми медалями занимает второе место. Хозяева Игр, команда Италии, завоевали одну золотую, две серебряные и шесть бронзовых наград и располагаются третьими в зачете по числу золотых медалей.

Олимпийские соревнования продолжаются.