9 Февраля 2026
RU

Норвегия единолично возглавила медальный зачет Олимпиады

Олимпиада-2026
Новости
9 Февраля 2026 10:55
78
Норвегия единолично возглавила медальный зачет Олимпиады

Норвегия вышла на первое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Как сообщает İdman.Biz, по итогам соревнований, прошедших 8 февраля, норвежские спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, набрав в общей сложности шесть наград.

Сборная Норвегии опережает соперников по количеству золотых медалей и на данный момент остается единственной командой, имеющей три победы в отдельных дисциплинах.

Сборная США с двумя золотыми медалями занимает второе место. Хозяева Игр, команда Италии, завоевали одну золотую, две серебряные и шесть бронзовых наград и располагаются третьими в зачете по числу золотых медалей.

Олимпийские соревнования продолжаются.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Нидерландская конькобежка с рекордом выиграла финал Олимпиады-2026
22:26
Олимпиада-2026

Нидерландская конькобежка с рекордом выиграла финал Олимпиады-2026

Ютта Лердам принесла своей сборной золото, обновив рекорд Игр

Впервые на Олимпиаде-2026 в Италии спортсмен выиграл две золотые медали
19:30
Олимпиада-2026

Впервые на Олимпиаде-2026 в Италии спортсмен выиграл две золотые медали

24-летний швейцарский горнолыжник выиграл золото в скоростном спуске и командной комбинации

НОК Азербайджана отреагировал на решение об удалении названия музыки армянских фигуристов на Играх-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
18:29
Олимпиада-2026

НОК Азербайджана отреагировал на решение об удалении названия музыки армянских фигуристов на Играх-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

После протеста азербайджанской стороны программа армянской пары была изменена

Израильских бобслеистов обокрали в преддверии старта на Олимпиаде-2026
09:13
Олимпиада-2026

Израильских бобслеистов обокрали в преддверии старта на Олимпиаде-2026

Часть команды все еще не прибыла в Италию
Олимпиада-2026: медальный зачет
06:16
Олимпиада-2026

Олимпиада-2026: медальный зачет

Лидирует в медальном зачете Норвегия
Горнолыжницу Линдси Вонн прооперировали после жесткого падения на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
04:10
Олимпиада-2026

Горнолыжницу Линдси Вонн прооперировали после жесткого падения на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Спортсменку эвакуировали с трассы на вертолете

Самое читаемое

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
7 Февраля 10:00
Олимпиада-2026

Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Шоу объединило итальянские традиции, современные технологии и искусство
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!