Израильских бобслеистов обокрали в преддверии старта на Олимпиаде-2026

Пилот израильской сборной по бобслею Эй Джей Эдельман сообщил, что 7 февраля была совершена кража в квартире, которую он и его товарищи по команде снимали для завершения предолимпийских сборов. Среди украденного оказались паспорта и вещи на сумму в 3 000 долларов (5 100 манатов).

Как передает İdman.Biz, Эдельман в серии постов в социальных сетях рассказал, что коллектив продолжил тренировки в тот же день, даже после начала полицейского расследования.

"То, как команда справилась с этим днем, — прекрасный пример того, как мы движемся вперед в сложных обстоятельствах. Такое грубое нарушение: украдены чемоданы, обувь, снаряжение, паспорта, а ребята сразу же вернулись к тренировкам. Я искренне верю, что эта команда олицетворяет израильский дух", — написал спортсмен.

Часть команды все еще не прибыла в Италию и должна покинуть свою тренировочную базу только на следующей неделе.

Олимпийский комитет Израиля пока не прокомментировал инцидент. Израиль впервые в истории выступит в бобслее на Олимпийских играх, получив квалификацию после того, как Великобритания отказалась от одного из двух выделенных ей мест на Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Израиль, будучи следующей страной в списке, принял предложение, когда последние олимпийские квоты были разыграны.

Эдельман в беседе с корреспондентом AP уточнил, что сам он находился в Италии, но не на месте кражи. По его словам, тренер команды Итамар Шпринц был на месте, но неясно, был ли он свидетелем кражи или находился поблизости, когда она произошла.