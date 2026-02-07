Девушка Ди Каприо вынесла флаг Италии на открытии Зимних Олимпийских игр -2026

Итальянская топ-модель Виттория Черетти вынесла государственный флаг Италии на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр - 2026, которая прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане, сообщает İdman.Biz.

Появление 27-летней модели на торжественной церемонии произвело настоящий фурор в социальных сетях. Черетти считается одной из самых высокооплачиваемых моделей мира по итогам 2025 года. Также она состоит в отношениях с известным американским актером Леонардо Ди Каприо.

Отметим, что Зимние Олимпийские игры - 2026 продлятся до 22 февраля. В рамках соревнований будут разыграны 116 комплектов наград.