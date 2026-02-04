7 Февраля 2026
В Италии стартуют соревнования Зимних Олимпийских игр

Олимпиада-2026
Новости
4 Февраля 2026 13:29
48
В Италии стартуют соревнования Зимних Олимпийских игр

Сегодня в Италии берут старт соревнования 25-х Зимних Олимпийских игр.

Как сообщает İdman.Biz, в первый соревновательный день состоятся матчи по керлингу. В стартовом туре сыграют сборные Швеции и Южной Кореи, Великобритании и Норвегии, Канады и Чехии, а также Эстонии и Швейцарии. Начало встреч - в 22:05 по бакинскому времени.

В Зимней Олимпиаде примет участие и сборная Азербайджана. Страну на турнире представят горнолыжница Анастасия Папатома и фигурист Владимир Литвинцев.

Отметим, что Азербайджан пока не завоевывал медалей на Зимних Олимпийских играх. Впервые как независимое государство страна выступила на Олимпиаде в 1998 году в Нагано. Лучший результат был показан на Играх 2014 года в Сочи, где в танцах на льду Юлия Злобина и Алексей Ситников заняли 12-е место.

Последний раз Азербайджан был представлен на Зимних Олимпийских играх в 2022 году в Пекине двумя спортсменами. Владимир Литвинцев занял 18-е место в фигурном катании, Екатерина Рябова стала 15-й.

Отметим, что сами игры пройдут с 6 по 26 февраля в Милане и Кортине-дАмпеццо. Паралимпийские игры состоятся с 6 по 15 марта .

İdman.Biz
