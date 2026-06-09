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ФИФА придумала новый способ заработать на болельщиках ЧМ-2026

Олимпиада 2026
Новости
9 Июня 2026 20:58
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ФИФА придумала новый способ заработать на болельщиках ЧМ-2026

Международная федерация футбольных ассоциаций ФИФА запустила новый коммерческий сервис для болельщиков перед стартом чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, фанатам предлагают заплатить 79 долларов за возможность разместить свое имя или короткое сообщение на большом экране стадиона перед началом матчей турнира.

После оплаты текст будет показан на арене до стартового свистка. Таким образом болельщики смогут публично поддержать любимую сборную или обратиться к другим зрителям.

Чемпионат мира стартует 11 июня и впервые пройдет с участием 48 национальных команд. Матчи турнира примут США, Канада и Мексика.

İdman.Biz
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