В сборной Азербайджана по футболу появятся новые имена

17 Марта 2026 17:19
Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов анонсировал обновление состава национальной команды и обозначил приоритет на подготовку к Лиге наций.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, специалист прокомментировал предстоящий турнир FIFA Series–2026, который во второй раз пройдет в Азербайджане.

Аббасов отметил, что все матчи турнира будут носить товарищеский характер, однако команда подойдет к ним максимально серьезно, учитывая важность рейтинговых очков. По его словам, тренерский штаб намерен использовать паузу в календаре максимально эффективно, а основной задачей остается подготовка к Лиге наций.

Он подчеркнул, что состав сборной будет расширен за счет новых игроков. По словам специалиста, в команду будут приглашаться футболисты, демонстрирующие хорошую форму в Мисли Премьер-лиге, что должно усилить конкуренцию и повысить общий уровень игры.

Говоря о возможных изменениях в составе, Аббасов отметил, что конкретных сюрпризов раскрывать не будет, однако новые имена в заявке появятся. Также он не исключил вызов легионеров — решение будет приниматься исходя из их текущей формы.

Отдельно тренер остановился на ситуации с нападающим Нариманом Ахундзаде. Он подчеркнул, что футболист недавно перебрался в США и только присоединился к новой команде, поэтому на данном этапе ему важно закрепиться в клубе. При этом Аббасов отметил, что Ахундзаде остается одним из ключевых игроков сборной и рассчитывает помочь команде в будущем.

Также специалист выразил уверенность в успешной работе Руя Жорже на посту главного тренера молодежной сборной U20, подчеркнув, что перед ним стоит задача подготовки команды к чемпионату мира.

Новости по теме

Воспитанник "Туран Товуза" вызван в сборную Азербайджана U17
14:57
Национальная сборная

Воспитанник "Туран Товуза" вызван в сборную Азербайджана U17

Али Кичибеков приглашен на учебно-тренировочный сбор перед отборочным раундом ЧЕ
Нариман Ахундзаде пропустит мартовские сборы в Баку
10:44
Национальная сборная

Нариман Ахундзаде пропустит мартовские сборы в Баку

Нападающему дали время на адаптацию в "Коламбус Крю"
Руй Жорже: "Мне пока трудно произносить азербайджанские имена" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
16 Марта 15:47
Национальная сборная

Руй Жорже: "Мне пока трудно произносить азербайджанские имена" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Новый тренер сборной Азербайджана U20 начал знакомство с игроками

Сархан Гаджиев: "в сборной U20 не будет массовой натурализации"
16 Марта 15:33
Национальная сборная

Сархан Гаджиев: "в сборной U20 не будет массовой натурализации"

В АФФА обозначили принцип формирования команды

Определены помощники главного тренера сборной Азербайджана U20 - ФОТО/ВИДЕО
16 Марта 15:29
Национальная сборная

Определены помощники главного тренера сборной Азербайджана U20 - ФОТО/ВИДЕО

Руй Жорже назвал состав своего штаба
Сархан Гаджиев: "Сборная Азербайджана U20 сыграет на ЧМ как хозяин"
16 Марта 15:27
Национальная сборная

Сархан Гаджиев: "Сборная Азербайджана U20 сыграет на ЧМ как хозяин"

В АФФА рассказали о подготовке к молодежному мундиалю

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
16 Марта 01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО
14 Марта 21:54
Борьба

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО

Чемпионат Европы U-23 завершится 15 марта