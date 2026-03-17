В сборной Азербайджана по футболу появятся новые имена

Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов анонсировал обновление состава национальной команды и обозначил приоритет на подготовку к Лиге наций.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, специалист прокомментировал предстоящий турнир FIFA Series–2026, который во второй раз пройдет в Азербайджане.

Аббасов отметил, что все матчи турнира будут носить товарищеский характер, однако команда подойдет к ним максимально серьезно, учитывая важность рейтинговых очков. По его словам, тренерский штаб намерен использовать паузу в календаре максимально эффективно, а основной задачей остается подготовка к Лиге наций.

Он подчеркнул, что состав сборной будет расширен за счет новых игроков. По словам специалиста, в команду будут приглашаться футболисты, демонстрирующие хорошую форму в Мисли Премьер-лиге, что должно усилить конкуренцию и повысить общий уровень игры.

Говоря о возможных изменениях в составе, Аббасов отметил, что конкретных сюрпризов раскрывать не будет, однако новые имена в заявке появятся. Также он не исключил вызов легионеров — решение будет приниматься исходя из их текущей формы.

Отдельно тренер остановился на ситуации с нападающим Нариманом Ахундзаде. Он подчеркнул, что футболист недавно перебрался в США и только присоединился к новой команде, поэтому на данном этапе ему важно закрепиться в клубе. При этом Аббасов отметил, что Ахундзаде остается одним из ключевых игроков сборной и рассчитывает помочь команде в будущем.

Также специалист выразил уверенность в успешной работе Руя Жорже на посту главного тренера молодежной сборной U20, подчеркнув, что перед ним стоит задача подготовки команды к чемпионату мира.