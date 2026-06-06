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Эльмира Асланова: "Иногда так хочется отпустить все и перестать бороться" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Альпинизм
Новости
6 Июня 2026 15:21
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Эльмира Асланова: "Иногда так хочется отпустить все и перестать бороться" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Покорительница Эвереста Эльмира Асланова предприняла попытку восхождения на высшую точку Северной Америки – пик Денали (6194), расположенный на Аляске.

Как сообщает İdman.Biz, альпинистка планировала преподнести себе подарок на день рождения, но не смогла взойти на гору в силу обстоятельств. Асланова призналась, что Денали многие считают сложнее Эвереста. "И я считала, что для меня самым сложным будет тяжелый рюкзак и сани, но оказалось, что нет. Я допустила ряд ошибок, которые на первый взгляд кажутся мелкими. Прилетела на Аляску за день до начала экспедиции. И 12 часов разницы с Баку полностью сбили мой режим. Никогда я еще так не чувствовала разницу во времени. Днем я была как зомби без сил, а ночью не могла спать. Затем немного заболела. Пила недостаточно воды и получила обезвоживание. Гид даже начал контролировать, сколько я выпиваю за день", - рассказала İdman.Biz Асланова.

Она добавила, что несмотря ни на что, продолжала идти:

"Но когда со второго лагеря мы делали заброс за Windy Corner и шли по сильному ветру около трех часов без остановки, я попросила гида отдохнуть. Сказала что у меня руки замерзли, но это стало последней каплей для гида принять решение о том, что меня нужно спускать вниз. На мои уговоры оставить меня в экспедиции, гид ответил: "Эльмира, вижу твою силу воли и понимаю, что сама ты никогда не остановишься. Только когда упадешь без сил. А я этого не хочу. Моя работа - не довести тебя до вершины любой ценой, а вернуть тебя живой, здоровой и без отмороженных пальцев".
На это решение повлияло и то, что накануне один участник другой группы после вершины умер на горе", - отметила Асланова.

Спортсменка спустилась в Талкитну, где восстанавливает силы. "Но если честно, мне грустно. Уже второй год я иду к своей мечте - Денали. И сейчас чувствую не только разочарование, но и усталость. Зная себя, думаю не сдамся. Но иногда так хочется отпустить все и перестать бороться", - признается Асланова.

Зяки Фейзуллаев
İdman.Biz
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