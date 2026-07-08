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В Губе прошел турнир по альпинизму и скалолазанию - ФОТО

Альпинизм
Новости
8 Июля 2026 16:09
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В Губе прошел турнир по альпинизму и скалолазанию - ФОТО

В селе Грыз Губинского района прошел турнир "Альпинизм и природа - Грыз-2026".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию альпинизма Азербайджана, в первый день соревнований был организован турнир по боулдерингу на природных скалах.

Соревнования прошли в трех возрастных категориях: 10-13 лет, 13-16 лет и старше 16 лет.

Спортсмены продемонстрировали силу, технику и ловкость на маршрутах разной степени сложности. Кроме того, для участников были проведены теоретические и практические занятия, а также мастер-классы по правилам безопасности в горах, правильному использованию альпинистского снаряжения, способам страховки и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Во второй день турнира участники совершили горный поход из села Грыз в направлении водопада Гур-Гур. Во время маршрута они на практике применили знания по безопасному передвижению в горных условиях, правильному выбору и прохождению маршрута, а также командной работе.

После похода состоялись соревнования в дисциплине "трудность" спортивного скалолазания.

В общей сложности соревнования были организованы на девяти маршрутах по боулдерингу и пяти маршрутах в дисциплине "трудность". По итогам турнира победители были награждены дипломами.

İdman.Biz
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