28 Мая 2026 12:27
В Газахе стартовала программа походов "К вершине - Газах 2026" - ФОТО/ВИДЕО

В Газахе стартовала лагерная и походная программа "К вершине - Газах 2026", организованная по случаю выбора района спортивной столицей Азербайджана на 2026 год.

Как сообщает İdman.Biz, проект проводится при организации Федерации альпинизма Азербайджана и поддержке министерства молодежи и спорта.

Мероприятия проходят на территории озера Гарасу в Газахском районе. Участники программы принимают участие в скалолазании, походах и различных активностях на открытом воздухе.

В рамках проекта предусмотрены походы к роднику Дамджылы, храму Авей, горе Гызылгая, пещерам, а также восхождение в направлении горы Гёйазан.

В мероприятии принимают участие генеральный секретарь Федерации альпинизма Азербайджана Санан Расулов, вице-президент федерации Ягуб Асадов, а также начальник Газах-Товузского регионального управления молодежи и спорта Азиз Масмалыев.

Напомним, что программа "К вершине - Газах 2026" завершится 29 мая.

Араз Халилли

İdman.Biz
