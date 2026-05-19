На Эвересте установлены новые рекорды - ВИДЕО

Непальские шерпы гид Ками Рита и альпинистка Лакпа установили новые исторические рекорды на Эвересте (Джамалунгма).

Как сообщает İdman.Biz, 56-летний Ками Рита поднялся на высочайшую вершину мира в 32-й раз и обновил собственный мировой рекорд по числу успешных восхождений на Эверест.

Тем временем 53-летняя Лакпа в 11-й раз покорила вершину высотой 8848,86 метра и укрепила статус абсолютной рекордсменки среди женщин.

Оба достижения были зафиксированы в рамках продолжающегося весеннего альпинистского сезона в Гималаях.

Отметим, что Ками Рита впервые поднялся на Эверест еще в 1994 году и многие годы работает профессиональным гидом в гималайских экспедициях. Лакпа также считается одной из самых известных женщин в истории мирового альпинизма.