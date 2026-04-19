Исрафил Ашурлы получил обморожение при восхождении на вершину в Непале - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

19 Апреля 2026 23:26
Исрафил Ашурлы получил обморожение при восхождении на вершину в Непале - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

При восхождении на Аннапурну (8091 м), десятую по высоте вершину мира, азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы получил обморожение..

Об этом İdman.Biz сообщил сам Ашурлы.

"Ночь была жесткая. Получил обморожения", - заявил азербайджанский альпинист.

Он добавил, что из-за произошедшего был вынужден решать вопрос со срочной эвакуацией.

Напомнил, что 18 апреля Исрафил Ашурлы покорил вершину Аннапурна (Непал) без использования искусственного кислорода.

Экспедиция состоялась при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики.

21:10

Известный азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы добился очередного выдающегося успеха.

Как сообщает İdman.Biz, он совершил восхождение на одну из самых сложных и опасных вершин мира — гору Аннапурна (8091 метр) — без использования кислородного баллона.

Эта вершина, занимающая 10-е место в мире по высоте над уровнем моря, считается одной из точек с самым высоким риском смертности для альпинистов. Покорение Аннапурны Ашурлы — это не просто спортивное достижение, но и демонстрация великой воли и невероятной физической силы.

Отметим, что Исрафил Ашурлы также вошел в историю как первый азербайджанский альпинист, покоривший высочайшую вершину мира Эверест, а также Антарктиду и Северный полюс.

