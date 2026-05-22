На Эверест за сутки поднялись рекордные 274 человека - ВИДЕО

На Эвересте установлен новый рекорд по количеству восхождений за один день.

Как сообщает İdman.Biz, 274 альпиниста поднялись на вершину со стороны Непала по южному маршруту. Это стало самым высоким показателем в истории данного направления за сутки.

Рекорд был установлен в день благоприятных погодных условий. Представитель Ассоциации экспедиционных операторов Непала Риши Рам Бхандари отметил, что альпинисты воспользовались коротким "погодным окном", чтобы достичь вершины.

Новый показатель превзошел предыдущий рекорд, установленный 22 мая 2019 года. Тогда со стороны Непала на вершину поднялись 223 человека. Однако общий показатель в тот день был выше, поскольку часть альпинистов использовала северный маршрут через Тибет.

В нынешнем сезоне Китай не выдал разрешения на восхождение с северной стороны Эвереста, поэтому основная нагрузка пришлась именно на непальский маршрут. Всего Непал выдал 494 разрешения на подъем на высочайшую вершину мира.

Дополнительные проблемы возникли в начале сезона, когда сложности в ледниковой зоне задержали открытие маршрута на несколько недель. В результате большое количество альпинистов оказалось вынуждено подниматься практически одновременно, что привело к серьезной перегруженности Эвереста.

Отметим, что 20 мая был установлен еще один уникальный рекорд. Рустам Набиев стал первым человеком в истории, поднявшимся на Эверест исключительно с помощью рук.