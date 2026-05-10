Организован поход к вершине Гейдара Алиева - ФОТО

В честь 103-й годовщины со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева был организован традиционный поход к вершине Гейдара Алиева, расположенной в горах Большого Кавказа.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие прошло при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана и было организовано Федерацией альпинизма Азербайджана.

Участники похода поднялись на вершину Гейдара Алиева, расположенную в хребте Гызылгая недалеко от села Хыналыг Губинского района. Высота вершины составляет 3751 метр над уровнем моря.

В восхождении приняли участие представители Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, Государственного таможенного комитета, Министерства экологии и природных ресурсов, а также члены Федерации альпинизма Азербайджана.

Главной целью мероприятия стало почтение памяти Гейдара Алиева, популяризация альпинизма и пропаганда здорового образа жизни. Участники развернули на вершине государственный флаг Азербайджана и почтили память Общенационального лидера.