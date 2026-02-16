60 альпинистов поднялись на Хачадаг в память о жертвах Ходжалы

В честь 34-й годовщины Ходжалинского геноцида на вершину Хачадага организовали очередной экстремальный поход.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики, в восхождении приняли участие 60 любителей экстремального спорта - в том числе 27 человек из Турции. Мероприятие прошло при поддержке Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства экологии и природных ресурсов и Министерства здравоохранения.

Перед началом восхождения участники почтили память жертв Ходжалинского геноцида и героев, погибших за родину, минутой молчания. Среди участников были профессиональные альпинисты, представители организующих структур и волонтеры.

Заведующий отделом Министерства молодежи и спорта Нахчывана Талех Ибрагимов, руководитель Управления молодежи и спорта Игдыра Реджаи Шахин и представитель Федерации альпинизма Турции по Игдыру Мурат Акай выступили с речами о значении мероприятия и пожелали участникам успешного восхождения.

Организаторы отметили, что подобные экстремальные мероприятия способствуют не только популяризации альпинизма и укреплению здорового образа жизни, но также выражают уважение к памяти жертв Ходжалы, и демонстрируют единство Азербайджана и Турции.

После инструктажа по технике безопасности участники разделились на группы и направились к вершине. На высоте 2415 метров они сделали памятные фотографии. В завершение Министерство молодежи и спорта вручило участникам почетные грамоты.

Отметим, что для турецких альпинистов это уже десятое восхождение на Хачадаг.