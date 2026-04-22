23 Апреля 2026
Азербайджанская альпинистка получила предложения о съемках фильмов из Турции и Грузии

22 Апреля 2026 17:02
Азербайджанская альпинистка Вафа Мусаева заявила, что получила предложения из Турции и Грузии принять участие в фильмах об альпинизме.

Как сообщает İdman.Biz, об этом спортсменка рассказала в комментарии Азертадж.

Мусаева, ставшая первой азербайджанкой, покорившей Эверест и Лхоцзе в рамках одной экспедиции, отметила, что предложения носят серьезный характер.

"Мы обсуждали это даже за ужином. Они хотят видеть меня в этих фильмах. Есть предложения и из Азербайджана — у нас тоже рассматривают подобный сценарий. С представителями соседних стран уже были предварительные переговоры. Пока занимаю выжидательную позицию", — сказала Мусаева.

Также альпинистка сообщила, что недавно снялась в рекламном ролике в рамках совместного проекта Азербайджана и Грузии.

"Съемки проходили в Грузии. В ближайшее время ролик будет представлен", — добавила она.

