2 Марта 2026
Ски-альпинисты Азербайджана завоевали "золото" и "серебро" на турнире в Турции

2 Марта 2026 10:40
14
Юные представители сборной Азербайджана по ски-альпинизму успешно выступили на международном турнире Türkiye Open Sprint Cup, прошедшем в городе Кайсери (Турция). Соревнования, организованные при поддержке местных спортивных структур, собрали сильнейших молодых атлетов региона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию зимних видов спорта Азербайджана, нашу страну на турнире, который проходил с 28 февраля по 1 марта, представляли Абель Исмиханов и Нурид Шакаралиев (оба - 2009 года рождения). Спортсменам пришлось выдержать серьезную конкуренцию в борьбе с 15 участниками из разных стран.

По итогам напряженной спринтерской гонки Абель Исмиханов продемонстрировал высочайшую скорость и технику, заняв первое место и завоевав золотую медаль. Его партнер по команде Нурид Шакаралиев также показал отличный результат, финишировав вторым и поднявшись на вторую ступень пьедестала почета с серебряной наградой. Этот двойной успех стал ярким подтверждением растущего потенциала азербайджанской школы ски-альпинизма среди юношей.

İdman.Biz
