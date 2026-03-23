23 Марта 2026 11:55
Исрафил Ашурлы: "Пришло время для новой встречи с этой мистической Горой" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Исрафил Ашурлы открыл сезон восхождений в этом году. Знаменитый альпинист находится в Непале, поднявшись на Мера Пик (6476 м), являющейся самой трекинговой вершиной региона. Эту экспедицию можно назвать подговительной в преддверии очередных вызовов для покорителя Эвереста (Джамалунгмы).

Как сообщает İdman.biz, Мера Пик соседствует с такими вершинами, как Джамалунгма, Лхоцзе, Чо-Ойю, Тамсерку, Ама-Даблам. Именно поэтому трекинг Мера считается одним из живописнейших в данной локации и открывает перед участниками виды на горы Канченджанга, Макалу, Нуптзе, Эверест, Южная Лхоцзе, Кангтега и другие.
Ашурлы благополучно взошел на вершину, отметив особенность восхождения. Все дело в том, что дочка альпиниста вручила ему в дорогу фигурку Пикачу, вместе с которой Исрафил поднялся на Мера Пик. "Вся твоя брутальность улетучивается, когда ты становишься отцом дочурки, вручающей тебе в очередную экспедицию Пикачу", - отметил покоритель Эвереста после штурма горы.

Также он вынашивает планы подняться на восьмитысячник Аннапурна (8091), также находящийся в Непале. Пять лет назад Ашурлы пытался взойти на нее, но непогода не позволила это сделать. Пришлось отступить, но альпинист рассчитывает предпринять очередной поход на одну из самых загадочных и таинственных гор. Тайна Аннапурны также связана с ее суровым климатом и опасными условиями для восхождения. Множество альпинистов погибли, пытаясь покорить этот вершину, а некоторые исчезли без следа.

Для местных жителей гора Аннапурна обладает священным значением и считается местом силы и духовной энергии. Они верят, что духи и божества обитают в ее склонах, и проводят религиозные обряды и церемонии, чтобы получить защиту и благословение. Все эти тайны и мистические легенды только усиливают привлекательность горы Аннапурна для исследователей, альпинистов и духовных путешественников со всего мира. Невзирая на свою суровость и опасности, она продолжает вдохновлять людей.

"Прошло 5 лет с моей первой попытки взойти на Аннапурну. Тогда мне пришлось отступить, но, похоже, пришло время для новой встречи с этой мистической Горой. Тем более, что первой моей книгой о мире альпинизма стала "Аннапурна" Мориса Эрцога", - отметил Ашурлы.

Новости по теме

Ски-альпинисты Азербайджана завоевали "золото" и "серебро" на турнире в Турции
2 Марта 10:40
Альпинизм

Ски-альпинисты Азербайджана завоевали "золото" и "серебро" на турнире в Турции

Абель Исмиханов стал первым, а Нурид Шекералиев — вторым в спринтерской гонке Türkiye Open Sprint Cup в Кайсери
60 альпинистов поднялись на Хачадаг в память о жертвах Ходжалы
16 Февраля 15:33
Альпинизм

60 альпинистов поднялись на Хачадаг в память о жертвах Ходжалы - ФОТО

Экстремальный поход к 34-й годовщине трагедии объединил участников из Азербайджана и Турции
Сотрудница МЧС Азербайджана покорила вершину Аконкагуа
26 Января 14:46
Альпинизм

Сотрудница МЧС Азербайджана покорила вершину Аконкагуа - ФОТО

Сима Сафарова совершила техническое восхождение на высочайшую гору Южной Америки
Самый активный альпинист мира живет в Турции - ВИДЕО
13 Января 13:47
Альпинизм

Самый активный альпинист мира живет в Турции - ВИДЕО

Левент Коч возглавляет мировой рейтинг восхождений три года подряд
В горах Казахстана обнаружили тела еще двух туристов - ОБНОВЛЕНО
27 Декабря 2025 20:30
Альпинизм

В горах Казахстана обнаружили тела еще двух туристов - ОБНОВЛЕНО

Группу из трех человек, предположительно, накрыла лавина на пике Тянь-Шань
Эльмира Асланова: "Мне удалось морально не сломаться, когда меня хотели "подвинуть"- ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
27 Декабря 2025 10:26
Альпинизм

Эльмира Асланова: "Мне удалось морально не сломаться, когда меня хотели "подвинуть"- ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Восходительница подвела итоги года и поделилась впечатлениями о присвоении ей медали "Терегги"

Самое читаемое

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"
21 Марта 19:20
Мировой футбол

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"

Экс-вингер сборной считает, что присутствие Криштиану мотивирует команду
Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уничтожил "Имишли"
20 Марта 21:04
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уничтожил "Имишли" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Бакинцы решили исход встречи уже в первом тайме

Месси забил 901-й гол в карьере
03:06
Мировой футбол

Месси забил 901-й гол в карьере

Но до Роналду еще далеко
Серия А: "Фиорентина" и "Интер" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Мировой футбол

Серия А: "Фиорентина" и "Интер" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

У "Фиорентины" прервалась серия из трех побед во всех турнирах