Исрафил Ашурлы: "Пришло время для новой встречи с этой мистической Горой" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Исрафил Ашурлы открыл сезон восхождений в этом году. Знаменитый альпинист находится в Непале, поднявшись на Мера Пик (6476 м), являющейся самой трекинговой вершиной региона. Эту экспедицию можно назвать подговительной в преддверии очередных вызовов для покорителя Эвереста (Джамалунгмы).

Как сообщает İdman.biz, Мера Пик соседствует с такими вершинами, как Джамалунгма, Лхоцзе, Чо-Ойю, Тамсерку, Ама-Даблам. Именно поэтому трекинг Мера считается одним из живописнейших в данной локации и открывает перед участниками виды на горы Канченджанга, Макалу, Нуптзе, Эверест, Южная Лхоцзе, Кангтега и другие.

Ашурлы благополучно взошел на вершину, отметив особенность восхождения. Все дело в том, что дочка альпиниста вручила ему в дорогу фигурку Пикачу, вместе с которой Исрафил поднялся на Мера Пик. "Вся твоя брутальность улетучивается, когда ты становишься отцом дочурки, вручающей тебе в очередную экспедицию Пикачу", - отметил покоритель Эвереста после штурма горы.

Также он вынашивает планы подняться на восьмитысячник Аннапурна (8091), также находящийся в Непале. Пять лет назад Ашурлы пытался взойти на нее, но непогода не позволила это сделать. Пришлось отступить, но альпинист рассчитывает предпринять очередной поход на одну из самых загадочных и таинственных гор. Тайна Аннапурны также связана с ее суровым климатом и опасными условиями для восхождения. Множество альпинистов погибли, пытаясь покорить этот вершину, а некоторые исчезли без следа.

Для местных жителей гора Аннапурна обладает священным значением и считается местом силы и духовной энергии. Они верят, что духи и божества обитают в ее склонах, и проводят религиозные обряды и церемонии, чтобы получить защиту и благословение. Все эти тайны и мистические легенды только усиливают привлекательность горы Аннапурна для исследователей, альпинистов и духовных путешественников со всего мира. Невзирая на свою суровость и опасности, она продолжает вдохновлять людей.

"Прошло 5 лет с моей первой попытки взойти на Аннапурну. Тогда мне пришлось отступить, но, похоже, пришло время для новой встречи с этой мистической Горой. Тем более, что первой моей книгой о мире альпинизма стала "Аннапурна" Мориса Эрцога", - отметил Ашурлы.