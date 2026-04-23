Альпинистка Вафа Мусаева: "В нашей семье многие работают учителями"

Первая азербайджанская альпинистка, награжденная медалью "Терегги", Вафа Мусаева в интервью поделилась итогами своего десятилетнего пути в альпинизме. По ее словам, для достижения мировых вершин пришлось жертвовать временем, комфортом и спокойствием близких. Она отметила, что несмотря на риск и огромные финансовые затраты, внутренняя трансформация и личностный рост делают этот путь ценным.

Мусаева подчеркнула, что ее увлечение горами не сразу нашло понимание в семье, особенно со стороны матери.

"Самую серьезную реакцию дала моя мать. Она сказала: "Ты семейный человек, у тебя есть дети, прекрати ходить в эти горы". Но, несмотря на все это, я не свернула со своего пути и продолжила деятельность", — отметила альпинистка в интервью Азертадж.

Рассказывая о своем профессиональном выборе, Вафа Мусаева добавила: "В моей семье много тех, кто занимается этой профессией. Мой отец и сестра — учителя математики. Я тоже продолжила эту традицию и стала учителем английского языка. Честно говоря, этот выбор не полностью соответствовал моим желаниям, я больше склонялась к искусству и спорту".

Мусаева также сообщила о планах в сфере кино и рекламы после покорения Эвереста.

"Сейчас мы работаем над идеей фильма обо мне. Пока название проекта не уточнялось, мы находимся на стадии идеи, и некоторые съемки уже начаты. Кроме того, я получила предложение от иностранной компании, которая планирует представить проект в формате сериала или художественного фильма. Я подумала, что, возможно, смогу сама сыграть главную роль", - рассказала альпинистка.

Говоря об уроках, полученных в горах, Мусаева выделила главные качества: "Эверест научил меня терпению. В горах мы всегда оцениваем условия перед восхождением. Если погода не подходит, мы ждем, выбираем правильный момент. Основной посыл Эвереста в том, что в жизни всему свое время и нужно уметь дождаться этого момента".

На данный момент альпинистка рассматривает новые предложения о сотрудничестве и планирует следующие восхождения при поддержке спонсоров. Также она пробует себя в роли спортивного посла 2026 года, проявляя интерес к стрельбе из лука и пулевой стрельбе.