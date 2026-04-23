Альпинистка Вафа Мусаева: "В нашей семье многие работают учителями"

Первая азербайджанская альпинистка, награжденная медалью "Терегги", Вафа Мусаева в интервью поделилась итогами своего десятилетнего пути в альпинизме. По ее словам, для достижения мировых вершин пришлось жертвовать временем, комфортом и спокойствием близких. Она отметила, что несмотря на риск и огромные финансовые затраты, внутренняя трансформация и личностный рост делают этот путь ценным.

Мусаева подчеркнула, что ее увлечение горами не сразу нашло понимание в семье, особенно со стороны матери.

"Самую серьезную реакцию дала моя мать. Она сказала: "Ты семейный человек, у тебя есть дети, прекрати ходить в эти горы". Но, несмотря на все это, я не свернула со своего пути и продолжила деятельность", — отметила альпинистка в интервью Азертадж.

Рассказывая о своем профессиональном выборе, Вафа Мусаева добавила: "В моей семье много тех, кто занимается этой профессией. Мой отец и сестра — учителя математики. Я тоже продолжила эту традицию и стала учителем английского языка. Честно говоря, этот выбор не полностью соответствовал моим желаниям, я больше склонялась к искусству и спорту".

Мусаева также сообщила о планах в сфере кино и рекламы после покорения Эвереста.

"Сейчас мы работаем над идеей фильма обо мне. Пока название проекта не уточнялось, мы находимся на стадии идеи, и некоторые съемки уже начаты. Кроме того, я получила предложение от иностранной компании, которая планирует представить проект в формате сериала или художественного фильма. Я подумала, что, возможно, смогу сама сыграть главную роль", - рассказала альпинистка.

Говоря об уроках, полученных в горах, Мусаева выделила главные качества: "Эверест научил меня терпению. В горах мы всегда оцениваем условия перед восхождением. Если погода не подходит, мы ждем, выбираем правильный момент. Основной посыл Эвереста в том, что в жизни всему свое время и нужно уметь дождаться этого момента".

На данный момент альпинистка рассматривает новые предложения о сотрудничестве и планирует следующие восхождения при поддержке спонсоров. Также она пробует себя в роли спортивного посла 2026 года, проявляя интерес к стрельбе из лука и пулевой стрельбе.

Новости по теме

Азербайджанская альпинистка получила предложения о съемках фильмов из Турции и Грузии
22 Апреля 17:02
Альпинизм

Азербайджанская альпинистка получила предложения о съемках фильмов из Турции и Грузии

Вафа Мусаева может появиться в международных проектах об альпинизме
Исрафил Ашурлы получил обморожение при восхождении на вершину в Непале - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
19 Апреля 23:26
Альпинизм

Исрафил Ашурлы получил обморожение при восхождении на вершину в Непале - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ашурлы покорил вершину Аннапурна без использования искусственного кислорода
Исрафил Ашурлы: "Пришло время для новой встречи с этой мистической Горой" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
23 Марта 11:55
Альпинизм

Исрафил Ашурлы: "Пришло время для новой встречи с этой мистической Горой" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Знаменитый альпинист открыл сезон восхождений в этом году
Ски-альпинисты Азербайджана завоевали "золото" и "серебро" на турнире в Турции
2 Марта 10:40
Альпинизм

Ски-альпинисты Азербайджана завоевали "золото" и "серебро" на турнире в Турции

Абель Исмиханов стал первым, а Нурид Шекералиев — вторым в спринтерской гонке Türkiye Open Sprint Cup в Кайсери
60 альпинистов поднялись на Хачадаг в память о жертвах Ходжалы
16 Февраля 15:33
Альпинизм

60 альпинистов поднялись на Хачадаг в память о жертвах Ходжалы - ФОТО

Экстремальный поход к 34-й годовщине трагедии объединил участников из Азербайджана и Турции
Сотрудница МЧС Азербайджана покорила вершину Аконкагуа
26 Января 14:46
Альпинизм

Сотрудница МЧС Азербайджана покорила вершину Аконкагуа - ФОТО

Сима Сафарова совершила техническое восхождение на высочайшую гору Южной Америки

Самое читаемое

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду
22 Апреля 07:14
Мировой футбол

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра"