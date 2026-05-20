В Газахе будет организован молодежный лагерь "К вершине - Газах 2026"

В Газахе пройдет специальная молодежная программа по альпинизму и пешему туризму под названием "К вершине - Газах 2026".

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие организовано Федерацией альпинизма Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта в связи с выбором Газаха спортивной столицей 2026 года.

Программа пройдет с 27 по 29 мая. Участники познакомятся с природой региона, историческими местами и горными маршрутами, а также примут участие в скалолазании и походах.

Лагерь будет разбит в районе озера Гарасу. В маршрут программы также включены родник Дамджылы, храм Авей, Гызылгая и гора Геязан.

Главной целью проекта названы популяризация здорового образа жизни, культуры альпинизма и экотуризма среди молодежи, а также продвижение спортивного потенциала регионов Азербайджана.