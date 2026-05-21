21 Мая 2026
Рустам Набиев первым в мире поднялся на вершину Эвереста на руках - ФОТО/ВИДЕО

21 Мая 2026 20:42
Российский блогер и альпинист из Уфы Рустам Набиев первым в мире взошел на вершину Эвереста на руках. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram, передает İdman.Biz.

"20 мая в 8:16 утра по непальскому времени впервые в истории альпинизма, впервые в истории человечества, я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках! Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь — боритесь! Боритесь до конца, пожалуйста! Оно того стоит!" — написал Набиев.

В 2015 году Набиеву ампутировали обе ноги после травм, полученных при обрушении казармы учебного центра ВДВ в Омске (РФ). В результате того ЧП погиб 21 человек.

После долгого лечения и реабилитации Набиев стал заниматься спортом. Сначала это был следж-хоккей, а в 2020-м он начал участвовать в горных восхождениях. До Эвереста 34-летний Набиев покорил Эльбрус (обе вершины: 5642 м и 5621 м), Манаслу (8163 м), Арарат (5165 м), Казбек (5033 м), Килиманджаро (5895 м) и Аконкагуа (6962 м).

İdman.Biz
