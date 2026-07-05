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Азербайджанские спортсмены вышли в финал международного турнира в Тбилиси

Альпинизм
Новости
5 Июля 2026 11:19
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Азербайджанские спортсмены вышли в финал международного турнира в Тбилиси

Азербайджанские спортсмены успешно преодолели квалификацию международного турнира по спортивному скалолазанию Mikheil Khergiani Cup 2026, который проходит в столице Грузии Тбилиси.

Как сообщает İdman.Biz, представители Федерации альпинизма Азербайджана завоевали путевки в финальный этап соревнований в дисциплине боулдеринг.

На турнире азербайджанская команда выступает под руководством тренера Чингиза Тагизаде. По итогам квалификации спортсмены вошли в число сильнейших участников и продолжат борьбу за награды в финале.

Mikheil Khergiani Cup является международным турниром по спортивному скалолазанию, который проводится Федерацией альпинизма Грузии. В нынешнем розыгрыше участвуют спортсмены из Азербайджана, Грузии, Турции, России, Украины и Армении.

Согласно регламенту соревнований, в финал выходят по восемь сильнейших спортсменов среди мужчин и женщин по итогам квалификационного этапа.

İdman.Biz
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