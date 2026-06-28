Азербайджанский альпинист Сирхан Мамедов перенес инфаркт

Известный азербайджанский альпинист и горный гид Сирхан Мамедов перенес инфаркт.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщил в социальной сети известный фотограф Алексей Лекин.

По его словам, врачи успешно установили альпинисту три стента, и сейчас его состояние постепенно улучшается.

"Врачи успешно установили ему три стента, и в настоящее время его здоровье постепенно улучшается. Желаем ему скорейшего полного выздоровления, крепкого здоровья и возвращения к любимым вершинам!" — написал Лекин.

Сирхан Мамедов начал заниматься альпинизмом в 2001 году, совершив восхождения на вершины Шахдаг (4243 м) и Гейдар (3751 м).

За годы спортивной карьеры он покорил ряд семитысячников, включая Хан-Тенгри (7010 м), пик Ибн Сины (7130 м), пик Исмаила Самани (7495 м) и пик Корженевской (7135 м).