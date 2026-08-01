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Самый известный альпинист Нирмал Пурджа погиб в Пакистане

Альпинизм
Новости
1 Августа 2026 22:04
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Самый известный альпинист Нирмал Пурджа погиб в Пакистане

Самый известный из действующих альпинистов Нирмал Пурджа погиб в результате схода лавины на горе Броуд-Пик (8047 м, 12-я вершина мира), хребет Каракорум, Пакистан. Как передает İdman.Biz. об этом сообщили в его агентстве Elite Exped в Instagram.

"С глубокой скорбью и невыносимой болью в сердце мы подтверждаем, что Нирмал Пурджа трагически погиб в результате схода лавины на Броуд-Пик. Мы также получили подтверждение, что другие участники экспедиции, к сожалению, не выжили", — говорится в сообщении.

В Elite Exped добавили, что "мир потерял одного из величайших альпинистов, лидера, который вдохновлял миллионы своим мужеством, скромностью и непоколебимой верой в то, что человеческий потенциал гораздо больше, чем мы часто себе представляем".

Всего после схода лавины пропало без вести десять альпинистов.

Пурджа родился в Непале. Прошел службу в армии Великобритании.

В 2018 году Пурджа был награжден орденом Британской империи (MBE) королевой Елизаветой II за выдающиеся достижения в высокогорном альпинизме.

В 2019 году покорил с помощью кислородных баллонов все 14 восьмитысячников за рекордные шесть месяцев (апрель—октябрь), благодаря чему обрел всемирную известность.

После он написал ставшую известной книгу о пути к рекорду, а Netflix снял документальный фильм "14 вершин: невозможное возможно".

Позднее этот рекорд побили Кристин Харила и Тенджен Шерпа (92 дня).

Пурджа первым в истории покорил вершины Эвереста, Лхоцзе и Макалу за 48 часов.

В 2021 году он вместе с командой из девяти непальских альпинистов совершил первое в истории зимнее восхождение на К2.

В 2024 году Пурджа стал первым человеком, покорившим 14 вершин и "Семь вершин" (самые высокие вершины на каждом из семи континентов) как с кислородом, так и без него.

Помимо этого, на его счету множество других рекордов.

İdman.Biz
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