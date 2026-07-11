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Правление Федерации альпинизма Азербайджана встретилось c призерами турнира в Тбилиси

Альпинизм
Новости
11 Июля 2026 23:00
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Правление Федерации альпинизма Азербайджана встретилось c призерами турнира в Тбилиси

Правление Федерации альпинизма Азербайджана встретилось с азербайджанскими спортсменами, прошедшими в финальный этап международного турнира по спортивному скалолазанию Mikheil Khergiani Cup 2026 в столице Грузии, Тбилиси.

Как сообщает İdman.Biz, во встрече приняли участие Лейла Ахмедова, занявшая второе место среди женщин в дисциплине боулдеринг, Назим Юсифзаде, занявший третье место среди мужчин, а также другие азербайджанские спортсмены, вышедшие в финал турнира, и тренер команды Чингиз Тагизаде.

Члены Правления поздравили спортсменов с достигнутыми результатами и подчеркнули важность их успешного выступления на международных соревнованиях для развития спортивного скалолазания в Азербайджане. В ходе встречи обсуждались процесс подготовки спортсменов, их выступления на турнире и планы на предстоящие соревнования.

Отметим, что Азербайджан был представлен на турнире четырьмя спортсменами: двумя мужчинами и двумя женщинами. Все члены команды успешно прошли квалификационный раунд и вышли в финал. По итогам соревнований Лейла Ахмедова завоевала серебряную, а Назим Юсифзаде — бронзовую медаль.

В завершение встречи спортсменам пожелали успехов в будущих соревнованиях.

İdman.Biz
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