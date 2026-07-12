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Азербайджанские спортсмены завоевали восемь медалей на фестивале горного бега Shahdag Running Fest - ФОТО

Альпинизм
Новости
12 Июля 2026 23:50
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Азербайджанские спортсмены завоевали восемь медалей на фестивале горного бега Shahdag Running Fest - ФОТО

Члены национальной сборной Азербайджана по лыжному альпинизму успешно выступили на фестивале горного бега Shahdag Running Fest, завоевав в общей сложности восемь медалей: четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Федерации зимних видов спорта Азербайджана.

В ходе двухдневных соревнований, прошедших 11–12 июля, наши спортсмены вели борьбу на различных дистанциях. Настоящим триумфом обернулось выступление Назрин Гарибовой и Набиуллы Галабалиева, оба члена сборной принесли в копилку по две золотые награды, победив как в вертикальном забеге, так и на длинной дистанции.

В забеге в дисциплине "вертикальный километр" на дистанции 5,5 км среди женщин Назрин Гарибова опередила всех соперниц и заняла первое место. В аналогичной мужской гонке "золото" завоевал Набиулла Галабалиев, а серебряная медаль досталась Насиру Фархадову.

На дистанции 28 км с перепадом высот 400 метров Назрин Гарибова вновь оказалась быстрее всех и поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Среди мужчин на этой же дистанции победу праздновал Набиулла Галабалиев, в то время как Насир Фархадов финишировал вторым, взяв еще одно "серебро".

На дистанции 9 км с перепадом высот 370 метров азербайджанские бегуны также вошли в тройку лучших: Нурид Шакаралиев занял второе место, а Абель Исмиханов пришел к финишу третьим, став обладателем бронзовой награды. Отметим, что отличившиеся на фестивале Назрин Гарибова, Набиулла Галабалиев, Нурид Шакаралиев и Абель Исмиханов являются членами сборной Азербайджана по лыжному альпинизму при Федерации зимних видов спорта.

İdman.Biz
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